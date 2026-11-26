Szörnyű esetről írt egy kétségbeesett édesanya a Facebookon, akinek elmondása szerint a kislányát fejbe dobták egy téglával. A beszámoló alapján a nyíregyházi autóbusz-állomáson történt az eset, és egy fiatalokból álló galeri egyik tagja volt az elkövető. Az édeasanya szerint pusztán szórakozásból követhette el a tettét a fiatal, a kislány pedig kórházi ellátásra szorult.

Hogy mit tervez a család, miként találhatják meg az elkövetőt, illetve mekkora népharag zúdult rájuk, arról a Szon.hu cikkében olvashatnak.