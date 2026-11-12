Politikai cenzúra és választási befolyásolás – a Meta szerepe a demokratikus versenyben

Több százmillió forintos bírságról szóló hírek irányították ismét a figyelmet a Meta politikai szerepvállalására. A brazíliai ügyben a közösségimédia-szolgáltatót azzal vádolták, hogy nem biztosított egyenlő feltételeket a választáson induló jelöltek számára.

A kérdés Magyarországon is aktuális. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke évek óta vitában áll a Metával közösségi oldalainak törlése miatt. Állítása szerint a vállalat egy jogerős bírósági döntés ellenére sem állította vissza Instagram-fiókját, Facebook-oldalát pedig 2024 decemberében mindössze nyolc nap után ismét eltávolították.

Milyen hatással lehet a választási versenyre egy politikus kizárása a közösségi médiából? Hol húzódik a határ a platformok moderálási joga és a politikai véleménynyilvánítás korlátozása között? És milyen jogi eszközökkel lehet fellépni a technológiai óriásvállalatokkal szemben? Erről beszélgettünk Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével.