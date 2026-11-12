Lengyelországban erős üzenetet küldött a nemzeti oldal

Lengyelország épp csak feleszmélt a krakkói támadásból, ami hosszú árnyékot vetett az idei nemzeti ünnepre. A történtek ellenére – vagy éppen amiatt – azonban óriási tömeg gyűlt össze az ellenzék menetére. Az üzenet pedig Vukics Ferenc szerint egyértelmű volt: Lengyelországban továbbra is a lengyelek döntenek.

A szakértő ugyanakkor a Napindító vendégeként kitért az általános Európai helyzetre és az orosz–ukrán tárgyalásokra is.