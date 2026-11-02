Másképp fest a nyugdíjemelés, ha a részleteket nézzük

Büszkén hirdeti a jövő évi nyugdíjemelést a kormány, de a többség zsebéből valójában pénzt vesz ki- mutat rá a Magyar Nemzet. A lap szerint a sávos korrekcióval és az utalványozással tízezreket spórol az időseken a jövő évi büdzsé.

A nyugdíjasok SZÉP-kártya juttatását is úgy tűnik, hogy elhamarkodottan ígérte meg a Tisza-párt ugyanis, mindez csak töredékesen és elnyújtva valósulhat meg, négy év leforgása alatt.

Mindeközben a párt oldalán a mai napig elérhető egy kalkulátor, amely évente ígéri a 200, illetve 100 ezer forintos SZÉP-kártyát.

Csakhogy szép kártyás juttatás nem jelent valódi segítséget a nyugdíjasoknak - mutatott rá az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XI. kerületi szervezetének elnöke. Ábrahám Katalin arra is felhívta a figyelmet: azoknak, akiknek a mindennapi életben is segítségre van szükségük, a tervezet semmiféle plusz lehetőséget nem ad.

Hozzátette azt is: A legnagyobb csalódás, hogy a kormány jövőre nem fizeti ki a 14. havi nyugdíj második heti részletét, amivel átlagosan akár 66 ezer forinttól is eleshetnek a nyugdíjasok.