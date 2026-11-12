Sem gáz, sem olaj, de áram is alig lesz

Vészjósló ütemben drágul az élet Európában, és újabb kamatemelés fenyeget. Az eurozóna inflációja októberben 4 százalékra ugrott, ami kétszerese az Európai Központi Bank célértékének. A német autóipar válsága tovább mélyül: a Volkswagen október végên az eddigi legnagyobb negyedéves működési veszteségéről számolt be, és akár 100 ezer munkahelyet is leépíthet, négy németországi üzem bezárása mellett.

A BMW ismét rontotta éves eredményvárakozását, az autógyártási üzletág akár veszteséges is lehet. Ugyanezen a napon a Schaeffler 3460 európai munkahely megszüntetését és öt gyár bezárását jelentette be, amelyek közül négy Németországban található. A Handelsblatt szerint a Volkswagen, a Mercedes és a BMW a kínai piac gyengülése miatt egyre inkább az Egyesült Államokban keres kiutat.

Eközben az európai acélipar történelmi mélypontra került a magas energiaárak, az amerikai vámok és a kínai túltermelés miatt A folyamatok egyre inkább az európai ipar tartós szerkezeti átalakulására és a termelés külföldre helyezésének kockázatára utalnak, ami a német autógyártókkal és beszállítóikkal szorosan összekapcsolódó magyar gazdaság számára is komoly fenyegetést jelent.