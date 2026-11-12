Fodor Gábor: Megfigyelték és lehallgatták a Fidesz alapítóit a szocializmusban

A szocializmus idején az állambiztonság megfigyelés alatt tartotta a Fidesz alapítóit – erről beszélt a párt egyik alapítója, Fodor Gábor. A volt politikus felidézte, hogy tevékenységük miatt az állambiztonság is felfigyelt rájuk, telefonjaikat lehallgatták, lakásaikat pedig mikrofonokkal szerelték fel.

Fodor Gábor elmondása szerint a megfigyelés nem csupán telefonlehallgatásból állt: a lakásokban telefonokba, konnektorokba és csillárokba is rejtettek mikrofonokat. Emellett követték őket, és besúgók is jelentettek a tevékenységükről. A megfigyelések részletei a rendszerváltás után váltak ismertté.

A volt politikus az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is beszélt. Mint mondta, mindig támogatta az iratok megismerhetővé tételét, ugyanakkor szerinte a jelenlegi kormányzat hibásan kezelte a kérdést. Úgy véli, nem lett volna szabad összemosni az állambiztonság áldozatainak és az együttműködőknek a neveit, hiszen a két csoport között alapvető különbség van.