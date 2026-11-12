A hitelesség próbája nem az, mit hirdet ma egy kormány, hanem hogy ugyanazt a mércét magára is alkalmazza

Orbán Viktor interjúja csütörtökön az Ultrahangon került nyilvánosság elé. A beszélgetés mellett az ügynökakták botránya is napirenden marad. Lezsák Sándor esetében a levéltár elismerte, hogy a kommunista diktatúra egykori megfigyeltjét tévesen tüntette fel hálózati személyként. Összesen 164 embert érintett a hiba. Magyar Péter bocsánatot kért, Lezsák családja viszont további felelősségre vonást követel. A HírTV beszámolója.

Orbán Viktor interjúja mellett a kettős mérce kérdése is felmerül

A kormány új nőjogi intézkedéscsomag keretében szigorúbb védelmet ígér a kapcsolati erőszak áldozatainak, módosítaná a szívhangrendeletet, és kezdeményezné az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Az intézkedések célja és hatása önálló vizsgálatot érdemel. A kettős mérce elkerüléséhez azonban az is szükséges, hogy a politikai szereplők minden ügyben számonkérhető vállalásokat tegyenek. Mi lesz a nőjogi csomagból, és milyen következménye lesz a hibás ügynöklista közzétételének? A nőjogi intézkedések részletei.