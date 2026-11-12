Kiadta Kulja András mentelmi jogát az Európai Parlament

Felfüggesztette Kulja András tiszás EP-képviselő mentelmi jogát az Európai Parlament. A politikus mentelmi jogát még februárban kérték ki a hatóságok, amiért Takács Péter magánvádas büntetőjogi eljárást indított ellene. A jogi mentesség kiadását most maga Kulja András is kérte a szavazás előtt.

Tudósítónk, Gulyás Áron, Brüsszelben még a döntés előtt számolt be Kulja András mentelmi ügyéről, amikor Kollár Kinga tiszás EP-képviselő félbeszakította.