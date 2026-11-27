A bejegyzés szerint a szervezet célja egy olyan nemzetközi kutatóintézet felépítése, amelynek legfontosabb feladata a nemzeti erők közötti nemzetközi együttműködés erősítése lesz.

Azt közölték, hogy az első években az intézet egyik legnagyobb feladata a Magyarországon tapasztalható liberális autoriter rendszerrel szembeni ellenállás szervezése és támogatása lesz.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok