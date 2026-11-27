A NATO és Donald Trump is felszólalt az ukrajnai háború eszkalációja ellen. Robert C. Castel felhívta a figyelmet egy különbségre: míg a NATO kimondottan Oroszországot akarja megállítani, az Egyesült Államok célja pedig egyáltalán a háborúk eszkalációjának megállítása. Az ukránok újra egy fontos orosz olajfinomítót támadtak, az oroszok erre nukleáris választ is kilátásba helyeztek – ez lehetett az a pont, ami felszólalásra késztethette Trumpot és Mark Rutte NATO-főtitkárt. Ugyanakkor félő, hogy ez az ukrán támadás nem marad válasz nélkül, és a legrosszabb forgatókönyvek szerint a Balti-, a Fekete-, de akár a Földközi-tengerre is átterjedhet.

Úgy tűnik, hogy az egyetlen, aki le akarja zárni ezt a háborút, az az Egyesült Államok, a jelek szerint más nem érdekelt ebben, még az Európai Unió is igazából a háború folytatásában érdekelt. Persze valójban mindenki szeretné lezárni a háborút, de csak a saját feltételeik szerint. Ugyanakkor az USA eszközei az Eurázsiai kontinensen belül korlátozottak, mint a világ más részen lenne.

A műsorban szóba került az izraeli belpolitika is. Gadi Eisenkot volt vezérkari főnököt, Benjamin Netanjahu fő ellenfelét kérte fel a kormányalakításra az izraeli elnök. Jicák Hercog a parlamenti pártokkal folytatott konzultációk után közölte: Eisenkotnak sikerült megszereznie a parlament többségének támogatását. A politikus elfogadta a megbízatást. Jelölését várhatóan hetekig tartó, elhúzódó tárgyalások követik majd. Gadi Eisenkotnak 28 napja van a kormányalakításra, ami további 14 nappal meghosszabbítható. Amennyiben kudarcot vall, az államfő várhatóan Benjámin Netanjahunak adja át a kormányalakítás lehetőségét.