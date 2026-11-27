Három térfigyelő kamera is rögzítette a mezőkövesdi vasútállomáson történt balesetet. A 24.hu által ismertetett megrázó információkat tartalmazó MÁV-jelentés szerint a fiatal lány a mozgó járműről kezdhette meg a leszállást, az ajtó azonban rázáródott, és a táskájánál fogva fennakadt.

Három térfigyelő kamera is rögzítette a mezőkövesdi vasúti balesetet (Forrás: Hír TV)

A történteket a peronon várakozó utasok vették észre, de mire a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt és felhívta a mozdonyvezetőt, a szerelvény már óránként 100 kilométeres sebességre gyorsult.

A miniszter és a MÁV-vezérigazgató meghallgatását kezdeményezik

Vitézy Dávid közlekedési miniszter és a MÁV vezérigazgatójának bizottsági meghallgatását kezdeményezte Nagy Bálint. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint tisztázni kell, hogyan történhetett a mezőkövesdi tragédia, és ki mulasztott az ügyben. A korábbi közlekedési államtitkár hangsúlyozta: amennyiben bebizonyosodik a MÁV felelőssége, a közlekedési miniszternek is vállalnia kell a következményeket.

– Alapvetően tisztázniuk kell, hogy mi történt pontosan. El kell, hogy mondják, mi történt, hogyan fordulhatott elő olyan szörnyűség, hogy több száz méteren keresztül húzta a vonat ezt a szerencsétlen hölgyet, és senki nem állította meg a mozdonyt. Erre mindenképpen magyarázatot kell adni, hogy ki mulasztott, mi történt pontosan – jelentette ki a képviselő.

Emberi mulasztás történt a mezőkövesdi vonatbalesetnél?

– A vasúti kocsit valaki indította ebben a szerelvényben. Nem Lázár János, és nem is az ellenzéki politikusok – hívta fel a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője, miután Magyar Péter arról beszélt a közösségi oldalán, hogy ha Lázár János nem állított volna le egy vonatbeszerzést, ma már biztonságosabb szerelvények közlekednének. Nagy Bálint rámutatott: ezt a vasúti kocsit bevizsgálták, és a forgalom számára kiadhatónak tartották. A közösségi médiában többen is a közlekedési és beruházási miniszter felelősségre vonását kérik – tette hozzá.

A beruházási és közlekedési miniszter biztos benne, hogy emberi mulasztás történt a mezőkövesdi vonatbalesetnél. Vitézy Dávid elmondta: folyamatban van a rendőrség, a MÁV és a vasúti biztonsági hatóság vizsgálata. A személyzet kihallgatását a nyomozóhatóság végzi.