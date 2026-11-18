Bár a naptár szerint még csak az ősz közepén járunk, az időjárás már egyre gyakrabban emlékeztet bennünket arra, hogy közeleg a tél. A reggeli hideg, a párás utak és a fagypont körüli hőmérséklet az autósoknak is jelzésértékű: lassan eljött a téli gumicsere ideje. Sokan még mindig az első hóeséshez kötik az abroncsváltást, pedig a biztonságos közlekedéshez már jóval korábban érdemes felkészülni, javasolta a szakember.

– A héten már 0 fok környékén volt a hőmérséklet, most már úgy ébredeznek az emberek. Most már október közepe felé el szoktam kezdeni átváltani téli abroncsra az autósoknak a többsége. Nem szeretnék megvárni az utolsó pillanatot, amikor esetleg pont leesik a hó, és akkor azonnal mennem kell az autóval, de még nyári gumival. Most már a szezon kezdetén vagyunk körülbelül, amikor elkezdik az ügyfelek időpontjait foglalni, vásárolnak újabb bölcseket új autókhoz, és most már kezdünk dolgozni – mondta el Göböly Krisztián.

Aki az utolsó pillanatra hagyja a cserét, könnyen hosszabb várakozással találhatja szembe magát. Az időpontfoglalás mellett pedig a költségekkel is érdemes előre számolni.