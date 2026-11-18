Arculatváltással jelentkezett kedd este a Fidesz és a Fidesz-frakció – írta meg a Magyar Nemzet. A korábban a Fidesz egyik legfontosabb politikai és vizuális védjegyének számító narancssárga szín helyett az új logókon már a szürke és a fekete dominál. Az aculatfrissítés a párt közösségi oldalait érintette.

Az eddigi arculat 2006 óta volt meghatározó: a Fidesz plakátjain és kiadványain a narancssárga körben elhelyezett fehér pártnév vált az egyik legkönnyebben felismerhető politikai jelképpé. A párt színvilága ugyanakkor már a korábbi években is változott, habár a mostaninál kisebb mértékben. A kezdeti időszakban a szürke és fehér plakátokon narancssárga betűk és motívumok jelentek meg, később azonban a narancssárga egyre hangsúlyosabbá vált, végül pedig a teljes arculat meghatározó elemévé lépett elő – elvenítette fel a Magyar Nemzet.