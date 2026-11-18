Történelmi, háromoldalú találkozó lesz csütörtökön Sencsenben, Hszi Csin-ping kínai, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

A helyi lapok többsége is kiemelten foglalkozik a találkozóval, a nemzetközi stabilitás erősödését várják a sencseni csúcstól.

Az Egyesült Államok új nukleáris megállapodást szeretne kötni, de már nemcsak Oroszországgal, hanem Kínával is, míg Kína az összes atomhatalmat bevonná egy ilyen szerződésbe.

Terítékre kerül Irán, illetve a Közel-Kelet ügye is és Ukrajnáról is szó eshet, amit viszont Európa a távolból aggódva figyelhet, hiszen nélkülük dönthetnének – mondta el Zsíros Mihály a helyszínről.

A csúcstalálkozón kívül kétoldalú egyeztetések is lesznek, valamint az is felmerült, hogy Kim Dzsongun, észak-koreai elnök is megérkezik Sencsenbe, hogy Donald Trumppal tárgyaljon, de ez utóbbit még nem erősítették meg.