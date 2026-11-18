A legfőbb ügyészhez fordul a Fidesz-frakció a tiszás gyermekvédelmi botrány ügyében – mondta Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő Monitor című műsorunkban.

Az ellenzéki politikus emlékeztetett: hiába jelezték az ügyészségnek négy és fél hónapja, hogy Magyar Péter és Bódis Krisztina a kampányban egy tizenegy éves gyermekkel készített interjút, a fiú gyámjának tudta és beleegyezése nélkül, megítélése szerint nem foglalkoztak megfelelően az üggyel.