A társadalmi felelősségvállalás nemcsak nagy szavakban, hanem konkrét tettekben is megmutatkozhat. Egy hazai alapítvány immár több mint harminc éve segíti a betegeket, az időseket és a nehéz körülmények között élőket.

Idén sem maradt el az év végi adományozás: több mint 50 ezer üveg egészségvédő készítményt ajánlottak fel, összesen 164 millió forint értékben. Az adományokat tizenkét országos szervezet közreműködésével juttatják el a rászorulókhoz.