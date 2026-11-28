Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett Tényi István a Nagy Ervin nevéhez köthető, közel hárommilliárd forintos kulturális támogatások ügyében.

A pénzeket pályáztatás nélkül osztotta szét a Tisza kulturális államtitkára, holott Tarr Zoltán miniszter korábban még átlátható és szakmai alapú pénzosztást ígért.

Most már maga a tárcavezető is felülvizsgálja az államtitkára döntéseit, még a kifizetések előtt.