Várhatóan szerdán nyilvánosságra hozza a kormány az ügynökaktákat. A miniszterelnök a parlamentben arról beszélt, hogy harminchat éves adósságot törleszt most ezzel a Tisza-kormány.

Nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat (Forrás: Hír TV)

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint ezeknek a dokumentumoknak a korlátok nélküli nyilvánosság elé tárása alkotmányellenes. Hozzátette: az intézkedés politikai figyelemelterelésre és bosszúra is alkalmas lehet.

Megnyílnak az ügynökakták

Az Országgyűlés még szeptemberben szavazta meg az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt. Az iratokat pedig október 22-én, az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén tervezték nyilvánosságra hozni. Később azonban kitolták a dátumot, és november 4-re módosították.

Az ügynökakták várhatóan délelőtt már mindenki számára elérhetők lesznek. Három irattípusba lehet majd ingyenesen betekinteni:

a 6-os kartonokba,

a B-naplókba, illetve

a H-adattárba.

Összesen 50-60 ezer ügynök neve válik nyilvánossá.