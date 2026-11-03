Tusk képessé válhat arra, hogy bizonyos pártokat kizárjon a választásokból

Az Alkotmánybíróság megszerzésével – amelyet egyes megfigyelők már csak „rendőrbíróságnak” neveznek – Tusk kormánya képessé válhat arra, hogy bizonyos pártokat kizárjon a választásokból, megfossza az ellenzéket alapvető jogaitól, illetve a közfinanszírozástól. Bizonyos mértékben mindez már a legutóbbi elnökválasztás idején is megtörtént. Sőt, akár az államfő eltávolítására is lehetősége nyílhat.