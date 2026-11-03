Két menesztés és egy ügynökügy: a bizalom és a bizonyítékok nyomában
Két váratlan vezetőváltás és egy titkosszolgálati ügy újabb kérdéseket vetett fel. Feledy Botond menesztése, Ókovács Szilveszter figyelmeztetése és Orbán Viktor megfigyelésének dokumentumai szerepelnek műsorunk témái között.
Feledy Botond menesztése után kérdés, ki vezeti tovább a Magyar Külügyi Intézet munkáját. A minisztérium bizalomvesztés miatt döntött a felmentésről, Toroczkai László viszont Rácz András esetleges előléptetését vetette fel. Az Ókovács Szilveszter leváltása körüli konfliktusban a volt főigazgató szerint szovjet zeneszerzők műveit tervezték az október 23-i operaházi ünnepség programjába. A HírTV beszámolója.
A megfigyeltek és a megfigyelők
Az Orbán Viktor megfigyelése körüli vitában a volt miniszterelnök dokumentumokat tett közzé. Állítása szerint a kommunista titkosszolgálat beszervezés helyett megfigyelés alatt tartotta, amelyhez hálószobai lehallgatás is társult. Az ügynökakták ügyében a fennmaradt iratok értelmezése a döntő kérdés. A három történet közös pontja: milyen bizonyítékokra épülnek a politikai döntések és állítások? A dokumentumokról a HVG is beszámolt.