Két menesztés és egy ügynökügy: a bizalom és a bizonyítékok nyomában

Feledy Botond menesztése után kérdés, ki vezeti tovább a Magyar Külügyi Intézet munkáját. A minisztérium bizalomvesztés miatt döntött a felmentésről, Toroczkai László viszont Rácz András esetleges előléptetését vetette fel. Az Ókovács Szilveszter leváltása körüli konfliktusban a volt főigazgató szerint szovjet zeneszerzők műveit tervezték az október 23-i operaházi ünnepség programjába. A HírTV beszámolója.

A megfigyeltek és a megfigyelők

Az Orbán Viktor megfigyelése körüli vitában a volt miniszterelnök dokumentumokat tett közzé. Állítása szerint a kommunista titkosszolgálat beszervezés helyett megfigyelés alatt tartotta, amelyhez hálószobai lehallgatás is társult. Az ügynökakták ügyében a fennmaradt iratok értelmezése a döntő kérdés. A három történet közös pontja: milyen bizonyítékokra épülnek a politikai döntések és állítások? A dokumentumokról a HVG is beszámolt.