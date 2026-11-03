Munkavállalásban segített neki, szexuális erőszak áldozata lett

Az anconai szexuális erőszak gyanúsítottja egy 32 éves egyiptomi férfi, aki korábban többször fordult segítségért az áldozatához. Az olaszországi szexuális erőszak egy szakszervezeti irodában történt. A szakszervezeti dolgozó megtámadása előtt a férfi állítólag bezárta az irodát. A nő elleni erőszak Anconában újra ráirányította a figyelmet a közbiztonságra és a migrációs vita Olaszországban is folytatódik. A szexuális erőszak miatt indult nyomozásban a gyanúsítottat letartóztatták. Kapcsolódó HírTV-beszámoló.

Megakadályozható lett volna a támadás?

Az olasz sajtó szerint a férfi korábban is zaklatta a nőt, és rendőri intézkedésre is sor került. Ez felveti, hogy megfelelő védelmet kapott-e az áldozat, illetve felismerhető volt-e a súlyosabb erőszak veszélye. A bevándorlási politika körüli vitában is lényeges kérdés, milyen hatékonyan lépnek fel a hatóságok a veszélyt jelentő személyekkel szemben. Olaszországi beszámoló.