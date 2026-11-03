Kétszer elutasították az államfő jelöltjét, most megválasztották az új legfőbb ügyészt

Fejes Péter legfőbb ügyész 139 igen és 6 nem szavazattal kapott kilencéves megbízatást. A legfőbb ügyész megválasztása előtt a Tisza-többségű Országgyűlés kétszer utasította el Baka András első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. A Fidesz–KDNP távolmaradása miatt az ellenzéki képviselők nem vettek részt a keddi voksoláson. A Legfőbb Ügyészség új vezetője politikamentes működést ígért. A HírTV beszámolója.

Új vezető, vitatott előzmények

A Polt Péter alkotmánybírói tisztségét megszüntető változások között szerepelt a 70 éves korhatár alkotmánybíráknak történő bevezetése is. A legfőbb ügyészi poszt azonban közvetlenül Nagy Gábor Bálint nyári lemondása után üresedett meg. Az ellenzék az intézményi változások jogállamisági következményeit bírálja. Fejes Péternek most azt kell bizonyítania, hogy az ügyészség a politikai konfliktusoktól függetlenül képes működni. A választás részletei.