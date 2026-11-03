Alkotmányos válság Lengyelországban: már a bíróság működésének legitimitása is kérdéses
A lengyel alkotmánybíróság körüli konfliktusban már nem csupán a vezetők személye, hanem a bírói döntések legitimitása is vitatott. Bugnyár Zoltán Varsóból jelentkezett.
A lengyel alkotmánybíróság vezetőinek felfüggesztése után újabb varsói tüntetés kezdődött. A Donald Tusk-kormány lépései miatt elmélyült a lengyel alkotmányos válság. A bírói függetlenség Lengyelországban éles politikai konfliktus tárgya lett, miközben a bírósági vezetők felfüggesztése és a lengyel jogállamisági vita a keddi tanácskozás jogszerűségére is kérdéseket vet fel. A fejleményekről Bugnyár Zoltán számolt be. HírTV-előzmények.
Jogállamiság: eszköz vagy követelmény?
Tusk a jogállamiság helyreállítására hivatkozik, ellenfelei viszont éppen annak megsértésével vádolják. A tüntetők egy része Brüsszel szerepét is kifogásolja. A döntő kérdés azonban nem az, melyik politikai oldal győz, hanem hogy a jogállamiság védelmében alkalmazott eszközök maguk is megfelelnek-e a jogállamiság követelményeinek. Nemzetközi háttér.