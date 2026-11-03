Nyílnak az ügynökakták, hullanak a vezetők: Orbán Viktort támadják

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala előtt a Telex Panyi Szabolcs korábbi állításait is ismertette az Orbán Viktor ügynökmúltja körüli vitában. Az érintett tagadja az együttműködést, az állambiztonsági dokumentumok teljes körű értékelése pedig még hátravan. Közben Feledy Botond menesztése újabb kérdéseket vetett fel a kormányzati kinevezésekről. Both Hunor, az Ellenpólus operatív vezetője és Deák Dániel politológus elemzi a fejleményeket. HírTV-előzmény.

Mit jelent a bizalomvesztés a politikában?

A Magyar Külügyi Intézet vezetőjét hétfő este, bizalomvesztés miatt menesztették, mert a tárca szerint nem számolt be korábbi kormányzati megbízásairól. Harmadik témánk a Magyar Péter parlamenti SMS körüli, műsorunkban bemutatandó történet. A három ügy eltérő kérdéseket vet fel a bizonyítékokról, a személyi döntésekről és a politikai kommunikációról. A menesztés háttere.

Műsorvezető: Ferkó Dani

Deák Dani és Both Hunor



