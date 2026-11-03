Katonai "börtönre" bukkantak Kijev közelében. Kirilo Budanov, az elnöki iroda vezetője személyesen sietett a helyszínre, hogy csillapítsa a feldühödött emberek dühét. Hétfő délután mentősök érkeztek a fővároshoz közeli Petropavlivszk Borscsahivka település egyik házához. Bejelentést kaptak, hogy odabent embereket tartanak fogva, akik orvosi ellátásra szorulnak. A házat őrző fegyveresek nem engedték be a mentősöket. Egyikőjük - sokan már népi hősnek titulálják a nőt - térdre rogyott, úgy könyörgött, hogy segíthessen a sérülteken. Telefonján mutatta, hogy odabent súlyosan bántalmazott férfiak vannak. A felvételeket a családtagoktól kapta. Az egyre növekvő népharag hatására beengedték.

Négy katonakorú férfit vezettek ki, akik azonnali kórházi kezelésre szorulnak. A legmegdöbbentőbb eset azonban, hogy egy 14 éves kisfiú is előkerült a házból, őt Budanov megjelenése után engedték szabadon, amint a felvételen is látható, a kisfiú sokkos állapotban volt. Menet közben a hírhedt Azov beismerte, az ő fennhatóságuk alá tartozik a ház. Érvelésük szerint dezertált katonákat tartottak ott. Tagadják, hogy bármi törvénytelenséget elkövettek volna, de vizsgálatot ígértek, mint ahogy a nemzeti gárda is belső ellenőrzést rendelt el. A katonai ombudsman hivatala is hasonló tartalmú magyarázkodást posztolt.