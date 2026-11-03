Régi kommunisták, új vádak: súlyos állításokra reagált a Fidesz

Az Orbán Viktor ügynökvád ismét napirendre került, miután Panyi Szabolcs újságíró ismertette Németh Miklós visszaemlékezését. A Németh Miklós állítását tartalmazó beszámoló három kézzel írt jelentésről szól, ám az állítólagos ügynöki jelentések eredetiségét maga a volt miniszterelnök sem ellenőrizte. A kommunista állambiztonság működéséről szóló vitában a Fidesz közleménye visszautasítja a vádat. Az Orbán Viktor állambiztonsági múltja körüli kérdésekhez az eredeti iratok vizsgálata lenne szükséges. A HírTV előzménye.

Egy állítás még nem bizonyíték

A Fidesz szerint Orbán Viktor a kommunista titkosszolgálatok megfigyelésének célpontja volt, nem együttműködője. A párt az Antall-kormány idején végzett átvilágításra is hivatkozik. Németh Miklós ugyanakkor azt állítja, hogy személyesen látta a jelentéseket, amelyekről másolatot nem készített. A kérdés ezért nem pusztán politikai: az eredeti dokumentumok nélkül megállapítható-e, hogy ki írta azokat, és valódiak voltak-e? Az eredeti pártközlemény.