Régi kommunisták, új vádak: súlyos állításokra reagált a Fidesz
A Fidesz szemenszedett hazugságnak nevezte a Németh Miklós visszaemlékezése alapján megjelent vádakat. Az Orbán Viktor elleni ügynökvád alapjául szolgáló három állítólagos jelentés továbbra sem hozzáférhető.
Az Orbán Viktor ügynökvád ismét napirendre került, miután Panyi Szabolcs újságíró ismertette Németh Miklós visszaemlékezését. A Németh Miklós állítását tartalmazó beszámoló három kézzel írt jelentésről szól, ám az állítólagos ügynöki jelentések eredetiségét maga a volt miniszterelnök sem ellenőrizte. A kommunista állambiztonság működéséről szóló vitában a Fidesz közleménye visszautasítja a vádat. Az Orbán Viktor állambiztonsági múltja körüli kérdésekhez az eredeti iratok vizsgálata lenne szükséges. A HírTV előzménye.
Egy állítás még nem bizonyíték
A Fidesz szerint Orbán Viktor a kommunista titkosszolgálatok megfigyelésének célpontja volt, nem együttműködője. A párt az Antall-kormány idején végzett átvilágításra is hivatkozik. Németh Miklós ugyanakkor azt állítja, hogy személyesen látta a jelentéseket, amelyekről másolatot nem készített. A kérdés ezért nem pusztán politikai: az eredeti dokumentumok nélkül megállapítható-e, hogy ki írta azokat, és valódiak voltak-e? Az eredeti pártközlemény.