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Parlamenti vizsgálóbizottságot állítana fel a Fidesz és a KDNP a tiszás ügynökbotrány miatt

Bóka János szerint a felelősséget nem lehet egyedül a levéltár főigazgatójára tolni.

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  • 15 órája
  • Frissítve: 14 órája
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Nem lehet a tiszás ügynökbotrány felelősségét egyedül az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójára tolni – mondta híradónknak a Fidesz frakcióvezetője.

Vizsgálóbizottságot állítanának fel a tiszás ügynökbotrány miatt
Vizsgálóbizottságot állítanának fel a tiszás ügynökbotrány miatt (Hír TV)

Bóka János rámutatott: a nemzetbiztonsági bizottság megvizsgálhatta volna, hogy milyen politikai nyomásgyakorlás miatt hozhatták hibásan nyilvánosságra az ügynökaktákat.

A politikus közölte, hogy a politikai felelősség kiderítésére parlamenti vizsgálóbizottságot hoznának létre.

 

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