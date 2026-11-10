Parlamenti vizsgálóbizottságot állítana fel a Fidesz és a KDNP a tiszás ügynökbotrány miatt

Nem lehet a tiszás ügynökbotrány felelősségét egyedül az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójára tolni – mondta híradónknak a Fidesz frakcióvezetője.

Vizsgálóbizottságot állítanának fel a tiszás ügynökbotrány miatt (Hír TV)

Bóka János rámutatott: a nemzetbiztonsági bizottság megvizsgálhatta volna, hogy milyen politikai nyomásgyakorlás miatt hozhatták hibásan nyilvánosságra az ügynökaktákat.

A politikus közölte, hogy a politikai felelősség kiderítésére parlamenti vizsgálóbizottságot hoznának létre.