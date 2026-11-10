Parlamenti vizsgálóbizottságot állítana fel a Fidesz és a KDNP a tiszás ügynökbotrány miatt
Bóka János szerint a felelősséget nem lehet egyedül a levéltár főigazgatójára tolni.
Nem lehet a tiszás ügynökbotrány felelősségét egyedül az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójára tolni – mondta híradónknak a Fidesz frakcióvezetője.
Bóka János rámutatott: a nemzetbiztonsági bizottság megvizsgálhatta volna, hogy milyen politikai nyomásgyakorlás miatt hozhatták hibásan nyilvánosságra az ügynökaktákat.
A politikus közölte, hogy a politikai felelősség kiderítésére parlamenti vizsgálóbizottságot hoznának létre.