Kibertámadások Olaszországban: már a külügyminiszter családját is célba vették

A kibertámadások Olaszországban egyre több biztonsági kérdést vetnek fel. Matteo Piantedosi belügyminiszter november 10-re összehívta a nemzeti közbiztonsági bizottságot. A támadások célpontjai között állami rendszerek és gazdasági szolgáltatások is szerepelnek. Antonio Tajani külügyminiszter személyes adatait a darkweben tették közzé, és a családjáról szóló információkért is pénzt ajánlottak. A fejleményekről Jánosi Dalma, a HírTV római tudósítója számolt be. A HírTV korábbi tudósítása az európai fenyegetéshullámról.

Negyvenötezer veszélyeztetett rendszer: új védelmi intézkedések készülnek

Az olasz kiberbiztonsági hatóság 2026 első kilenc hónapjában közel 45 ezer veszélyeztetett informatikai rendszert és szolgáltatást, valamint több mint 3200 potenciálisan kompromittált eszközt azonosított. Tajani a G7 közös fellépését sürgeti a hibrid hadviselés ellen. A külügyminiszter szerint a fenyegetések összefügghetnek Olaszország Ukrajnának nyújtott támogatásával, a támadások mögötti esetleges állami irányítást azonban még vizsgálják. Az ANSA részletes beszámolója.