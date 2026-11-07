Elindulhat a migránsok uniós újraelosztása, Brüsszel már kijelölte a kedvezményezett országokat

Az Európai Bizottság migrációs nyomás alatt álló országok közé sorolta Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Ciprust. A négy tagállam 2027-ben részesülhet az Európai Unió menekültügyi szolidaritási mechanizmusából.

A brüsszeli testület pénteken bemutatott jelentése kijelöli a következő évre tervezett uniós menekültügyi szolidaritás kereteit, és meghatározza a menedékkérők tagállamok közötti elosztásának alapjait. Az értékeléssel hivatalosan is megkezdődik a migránsok újraelosztásának folyamata az Európai Unióban.

Az Európai Bizottság egy éves szolidaritási keret létrehozását is javasolta. Ez határozná meg, hogy összesen hány menedékkérőt kell átvenniük a tagállamoknak, illetve az egyes országokra mekkora hozzájárulás jut. A tagállamok kétféleképpen teljesíthetik kötelezettségüket: menedékkérők áttelepítésével vagy az ezt kiváltó pénzügyi hozzájárulással.

Az uniós kormányoknak az év végéig kell megállapodniuk a szolidaritási keret végleges nagyságáról és az egyes tagállamokra jutó részesedésről.

Az ügyben megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is, azonban adásunkig nem érkezett válasz.