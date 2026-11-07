Elindulhat a migránsok uniós újraelosztása, Brüsszel már kijelölte a kedvezményezett országokat
Az Európai Bizottság migrációs nyomás alatt álló országok közé sorolta Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Ciprust.
Az Európai Bizottság migrációs nyomás alatt álló országok közé sorolta Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Ciprust. A négy tagállam 2027-ben részesülhet az Európai Unió menekültügyi szolidaritási mechanizmusából.
A brüsszeli testület pénteken bemutatott jelentése kijelöli a következő évre tervezett uniós menekültügyi szolidaritás kereteit, és meghatározza a menedékkérők tagállamok közötti elosztásának alapjait. Az értékeléssel hivatalosan is megkezdődik a migránsok újraelosztásának folyamata az Európai Unióban.
Az Európai Bizottság egy éves szolidaritási keret létrehozását is javasolta. Ez határozná meg, hogy összesen hány menedékkérőt kell átvenniük a tagállamoknak, illetve az egyes országokra mekkora hozzájárulás jut. A tagállamok kétféleképpen teljesíthetik kötelezettségüket: menedékkérők áttelepítésével vagy az ezt kiváltó pénzügyi hozzájárulással.
Az uniós kormányoknak az év végéig kell megállapodniuk a szolidaritási keret végleges nagyságáról és az egyes tagállamokra jutó részesedésről.
Az ügyben megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is, azonban adásunkig nem érkezett válasz.