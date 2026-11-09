Pécsi levéltárosok tüntetése: harmadik hete követelnek bérrendezést a kulturális dolgozók

A pécsi levéltárosok tüntetése a harmadik egymást követő hétfői demonstráció. A könyvtárosok és a múzeumi dolgozók után a levéltári munkatársak is azonnali bérrendezést követelnek. A szakszervezetek szerint az ágazati átlagkereset bruttó 460 ezer forint körül alakul, miközben a 2027-re tervezett 10,7 százalékos béremelés nem képes felszámolni a többéves bérlemaradást. A dolgozók legalább 25 százalékos bérfelzárkóztatást sürgetnek. Kapcsolódó HírTV-cikk.

A bérek mellett a kulturális örökség megőrzése is tét

A demonstrálók kiszámítható finanszírozást, jobb munkakörülményeket és érdemi kormányzati egyeztetést várnak. Tarr Zoltán kulturális miniszter korábban elismerte, hogy a tervezett emelés elmarad a programjukban szereplő mértéktől, és az ország költségvetési lehetőségeire hivatkozott. A szakszervezetek szerint viszont a halogatás tovább növeli a munkaerőhiányt. A helyszínről Bodor Mihály jelentkezik, hogy bemutassa a dolgozók követeléseit. A pécsi levéltári demonstráció előzményei.