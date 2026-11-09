Hat embert megölt, tizenötöt megsebesített: meghalt a krakkói merénylő

A krakkói terrortámadás 24 éves elkövetője hétfő hajnalban életét vesztette. Michał Oksiński november 7-én autóval hajtott Krakkó történelmi főterére, ahol válogatás nélkül lövöldözött. A krakkói lövöldözés során hat embert megölt, tizenötöt megsebesített. A rendőrökkel vívott tűzharcban maga is súlyosan megsérült, és több műtét után meghalt. A HírTV beszámolója.

A támadó halála nem zárja le a nyomozást

A tizenöt sérültet továbbra is hat krakkói kórházban ápolják. Egy rendőr állapota súlyos, a többi sérülté stabil. A hatóságok az elkövető otthonában megtalálták szülei és lánytestvére holttestét is. A nyomozók a lehetséges családirtás körülményeit, a fegyveres indítékait és esetleges kapcsolatait is vizsgálják. Bár felmerült a szélsőséges ideológiai motiváció, a támadás pontos hátterét még nem tisztázták. A lengyel ügyészség tájékoztatása.