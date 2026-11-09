Ki vállalja a felelősséget? A levéltár vezetője szerint nem volt idő ellenőrizni az ügynökaktákat

Az ügynökakták közzétételének körülményeiről új részleteket ismertetett Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Október elején 60 ezer nevet tartalmazó adatállományt kaptak, amelyet november 4-ig kellett feldolgozniuk. Az utólagos ellenőrzés elmaradt, így 164 téves besorolás történt. A nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülése a Tisza képviselőinek távolmaradása miatt határozatképtelen lett. Kapcsolódó HírTV-cikk.

Ki döntött a közzétételről, és ki felel a következményekért?

Molnárné Lezsák Anna szerint az informatikai hiba magyarázata nem elegendő, hiszen ártatlan emberek megfigyeltek helyett ügynökként jelentek meg a nyilvános nyilvántartásban. A képviselő a parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását is bejelentette a Fidesz részéről. Magyar Péter úgy reagált, hogy a közvetlen hibázó felelősségét kell megállapítani, ugyanakkor az esetleges szándékosság vizsgálatát is felvetette. A főigazgató felajánlotta lemondását. A politikai felelősség tisztázásához a döntési folyamat feltárása szükséges. Az Infostart részletes beszámolója.