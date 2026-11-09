Nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik – megszólalt Orbán Viktor

Orbán Viktor élesen bírálta a kormányt, miután hírek jelentek meg az öccsét, Orbán Áront érintő hatósági intézkedésekről. A volt miniszterelnök szerint politikai leszámolás történik, amelynek célja az ellenzék felszámolása. Facebook-bejegyzésében az ügynökbotrányra is utalt, azt állítva, hogy a kormány a kínos ügyekről akarja elterelni a figyelmet. „A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz” – fogalmazott. A HírTV korábbi cikke az ügynökbotrányról.

Elmaradt a nemzetbiztonsági bizottság ülése

A Nemzeti Nyomozó Iroda és a vagyonvisszaszerzési hivatal hétfőn házkutatásokat és elfogásokat hajtott végre két büntetőeljárásban. A hatóságok a kezdeti közlésekben nem azonosították név szerint az elfogottakat. Eközben a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülése elmaradt, mert a Tisza hat képviselője távol maradt. Az ülésen a hibásan közzétett ügynökakták ügyében hallgatták volna meg a levéltár vezetőit. Az MTI beszámolója a bizottság üléséről.