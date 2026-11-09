A krakkói merénylet tovább mélyítheti a lengyel politikai válságot

Tovább mélyíti a lengyel alkotmányos válságot és politikai konfliktust a krakkói merénylet. Lengyelországban már több mint egy hete fokozódik a feszültség Karol Nawrocki köztársasági elnök és Donald Tusk miniszterelnök között, miután a lengyel miniszterelnök magához ragadta az alkotmánybírósági kinevezéseket, ami miatt Nawrocki elnök büntetőfeljelentést tett az alkotmányos rend megdöntésére tett kísérlet gyanújával.

A szombati lövöldözés olaj volt a tűzre, egyesek szerint maga a konfliktus okozta a tragédiát, a feszültség fokozódása és amiatt is, hogy a krakkói rendőrök egy részét a lengyel fővárosba vezényelték. Az alkotmánybírósági intézkedések miatt már napok óta tartanak tiltakozások, miközben Karol Nawrocki november 11-ig adott időt Tusknak a vitatott lépések felülvizsgálatára. A lengyel államfő bejelentette, hogy személyesen részt vesz a szerdai varsói függetlenség napi felvonuláson, amely a szervezők várakozásai szerint a konzervatív és nemzeti erők nagyszabású kormányellenes demonstrációjává válhat.