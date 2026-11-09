A rendőrség még nem nevezte meg Orbán Áront, a neve már megjelent a sajtóban

Az ügynökbotrány körüli vita hétfőn új fordulatot vett. A Kontroll 9 óra 45 perckor már beszámolt az Orbán Áront érintő hatósági akcióról, míg a rendőrség 9 óra 59 perckor adott ki közleményt. Magyar Péter később őrizetbe vételről írt, ám a hivatalos tájékoztatás az érintetteket nem nevezte meg. Orbán Viktor ezt politikai figyelemelterelésnek nevezte. A közlés időrendje ellenőrizhető, a jogellenes információátadás viszont nem bizonyított. A HírTV beszámolója.

Mit jelent az állambiztonsági múltban egy név, és ki felel a tévedésekért?

A hibás ügynöklista ügyében a levéltár 164 téves besorolást azonosított. Lezsák Sándor esetében elismerte, hogy megfigyeltet tüntettek fel hálózati személyként. Nógrádi László és Beer Miklós szintén visszautasította a tényleges besúgói tevékenység feltételezését, de az egyes esetek dokumentumait külön kell megvizsgálni. A Fidesz a politikai felelősséget firtatja, a levéltár vezetője pedig felajánlotta lemondását. A megbélyegzés következményeiről és az elszámoltathatóságról is vitázunk műsorunkban. A levéltári fejleményekről a Telex tudósított.