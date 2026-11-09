Megpuccsolt bizottsági ülés és váratlan hatósági akció - Bóka János leszámolásról beszél

Az ügynökbotrány miatt meghirdetett nemzetbiztonsági bizottsági ülésen a kilenc tagból csupán hárman jelentek meg. A Tisza-frakció távolmaradása miatt a testület határozatképtelen lett, de a levéltár vezetőivel informális egyeztetést folytattak. A korábban közzétett adatbázisban 164 téves besorolás történt. Magyar Péter politikai színjátéknak tartotta a bizottsági kezdeményezést, az ellenzéki képviselők viszont a felelősség tisztázását sürgetik. A HírTV tudósítása.

Elterelés vagy önálló büntetőeljárás?

Hétfőn a nyomozó hatóságok házkutatásokat és elfogásokat hajtottak végre több helyszínen. A sajtó Orbán Áron lehetséges érintettségéről számolt be, de a hatóságok a délutáni tájékoztatásban nem nevezték meg. Bóka János szerint a fellépés politikai figyelemelterelés, Orbán Viktor pedig leszámolásról beszélt. A gyanúsítások jogszerűsége és a politikai indítékra vonatkozó állítások külön vizsgálandók. A kérdésekről Mesterházy Attila, Huth Gergely, Szanyi Tibor és Kurucz Dániel vitázik. A hatósági közlemény ismertetése.