Megpuccsolt bizottsági ülés és váratlan hatósági akció - Bóka János leszámolásról beszél
Határozatképtelenség miatt elmaradt az állambiztonsági iratok hibás közzétételéről összehívott parlamenti bizottsági ülés. Az ügynökbotrány újabb politikai vitát váltott ki, miközben Orbán Áron feltételezett érintettségével hatósági intézkedésekről is beszámoltak.
Az ügynökbotrány miatt meghirdetett nemzetbiztonsági bizottsági ülésen a kilenc tagból csupán hárman jelentek meg. A Tisza-frakció távolmaradása miatt a testület határozatképtelen lett, de a levéltár vezetőivel informális egyeztetést folytattak. A korábban közzétett adatbázisban 164 téves besorolás történt. Magyar Péter politikai színjátéknak tartotta a bizottsági kezdeményezést, az ellenzéki képviselők viszont a felelősség tisztázását sürgetik. A HírTV tudósítása.
Elterelés vagy önálló büntetőeljárás?
Hétfőn a nyomozó hatóságok házkutatásokat és elfogásokat hajtottak végre több helyszínen. A sajtó Orbán Áron lehetséges érintettségéről számolt be, de a hatóságok a délutáni tájékoztatásban nem nevezték meg. Bóka János szerint a fellépés politikai figyelemelterelés, Orbán Viktor pedig leszámolásról beszélt. A gyanúsítások jogszerűsége és a politikai indítékra vonatkozó állítások külön vizsgálandók. A kérdésekről Mesterházy Attila, Huth Gergely, Szanyi Tibor és Kurucz Dániel vitázik. A hatósági közlemény ismertetése.