Gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételeket csereberélő csoportok tagja bukott le

Németh Eszter közölte: a 34 éves várvölgyi férfi 2023 elején egy internetes csevegőalkalmazáson keresztül több olyan csoporthoz is csatlakozott, amelyek tagjai gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételeket szerezhettek meg egymástól. A vádlott a csoportokon keresztül 2024 májusáig a mobiltelefonjának tárhelyére összesen több mint háromezer olyan pornográf felvételt töltött le, amelyek kiskorúakat - köztük 12 év alattiakat - ábrázoltak súlyosan szeméremsértő helyzetben.

A vádlott az így megszerezett, 12 év alatti gyermekeket ábrázoló pornográf felvételek közül egy fényképet, valamint hét videófelvételt az alkalmazáson keresztül meg is osztott egy ismeretlenül maradt személy részére.

A férfivel szemben gyermekpornográfia miatt emelt vádat a Keszthelyi Járási Ügyészség, börtönbüntetés kiszabását indítványozva.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock