Velence fuldoklik a turisták tömegétől: új szabályokkal fékeznék a túlterhelést

Velence szépségéből és különleges vízi világából él, ám éppen a látogatók tömege veszélyezteti mindazt, amiért turisták milliói felkeresik. A zsúfoltság, a motorcsónakok keltette hullámzás és a rövid távú lakáskiadás terjedése nemcsak a történelmi épületekre, hanem a helyiek életére is hatással van.

Az Európai Bizottság most olyan közös szabályokat javasol, amelyek biztosabb jogi alapot adhatnak a turizmus által leginkább terhelt városoknak.

Velence csatornáin egymást követik a gondolák. A partokon turisták fényképeznek, a népszerű helyszíneken pedig gyakran hosszú sorok alakulnak ki. A látogatók számára mindez egy különleges utazás része, a város számára azonban egyre nehezebben kezelhető terhelés.



A lagúnában közlekedő motorcsónakok és vízitaxik hullámai folyamatosan mossák a partfalakat és az épületek alapjait. Az úgynevezett hullámmozgás, olaszul moto ondoso, hosszú távon gyorsíthatja a több száz éves épített környezet pusztulását. Ehhez társul a történelmi városrészen naponta áthaladó emberáradat.

Velence már látogatói hozzájárulással is próbálja szabályozni az egynapos turisták érkezését. A belépődíj azonban önmagában nem oldja meg a problémát. A turizmusból származó bevétel nélkülözhetetlen a város gazdaságának, miközben a vendégek kiszolgálása egyre több üzletet, szolgáltatást és lakást von el az állandó lakosságtól.