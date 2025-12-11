Szijjártó: A liberális őrületnek vége, győz a patrióta forradalom

Szijjártó Péter nem rejtette véka alá a véleményét a jelenlegi világpolitikai helyzetről. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ugyanis egy patrióta forradalom zajlik éppen a szemünk előtt, ami alaposan feladja a leckét a brüsszeli buborék lakóinak. A miniszter világossá tette, hogy végre elegünk van a liberális mainstream állandó kioktatásából és az önpusztító, valóságtól elrugaszkodott ideológiákból. Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerencsére tűpontosan rátapintott a lényegre, és kíméletlen tükröt tartott az öreg kontinens elé. A dokumentum szerint Európát immár a civilizációs eltűnés veszélye fenyegeti, köszönhetően a kontrollálatlan migrációnak és a szuverenitásunk módszeres felszámolásának. Mi azonban ragaszkodni akarunk a nemzeti értékekhez, és büszkén vállaljuk keresztény gyökereinket, miközben a liberálisok lassan a történelem szemétdombjára kerülnek.