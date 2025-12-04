Nem omlik, épül: 8 milliárdos csattanós válasz a károgóknak

A "függetlenobjektív" sajtó most valahogy elfelejtett címlapot cserélni, pedig Orbán Viktor épp az orruk alá dörgölte a tényeket. A frissen átadott Mazsihisz Szeretetkórház nem csupán egy épület, hanem a béke szimbóluma, amit a kormány 8 milliárd forint támogatással varázsolt újjá. Ez a kórházfejlesztés a legjobb válasz azoknak, akik szerint itthon minden pusztul.

A kórházfejlesztés lelki oldala

A miniszterelnök nem rejtette véka alá: az egyházi fenntartású intézmények többet adnak a puszta gyógyításnál. Itt "lelkeket is ápolnak", ami a mai, háborús pszichózistól szenvedő világban ritka kincs. Miközben Budapest vezetése leginkább a Facebookon kormányoz, a kabinet csendben felújított 11 országos és 13 fővárosi kórházat. A "romkórházazó" ellenzéknek most nehéz lesz megmagyarázni, miért baj, ha a zsidó közösség egy hipermodern intézményben gyógyulhat. A képlet egyszerű: amíg ők gyűlölködnek, a nemzeti kormány épít.