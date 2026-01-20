Így jelentette be Lázár János az évszázad béremelését

Lázár János építési és közlekedési miniszter értékelte a MÁV- és a Volán-csoport 2025-ös rekordévét. Kiemelte, hogy bár a dolgozói létszám csökkent, a hatékonyság nőtt: 1,1 milliárd utazást bonyolítottak le, és javult a menetrendszerűség is. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megfeszített munka elismeréseként egy történelmi megállapodás született, amely „évszázados” mértékű béremelést garantál a szektorban dolgozóknak.