Orbán Viktor olyat ígért a százhalombattai finomítónál, amitől minden magyar autós megnyugodhat

Akár ezerforintos benzinár is jöhet, ha engedünk Volodimir Zelenszkij zsarolásának - ezt mondta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a százhalombattai kőolaj-finomítónál tartott terepszemléjén - amin Hernádi Zsolt, a Mol elnöke is részt vett - arról beszélt amíg ő a miniszterelnök, letörik az ukrán olajblokádot, még akkor is, ha a Tisza összejátszik az ukrán elnökkel.