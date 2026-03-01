NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor olyat ígért a százhalombattai finomítónál, amitől minden magyar autós megnyugodhat

Akár ezerforintos benzinár is jöhet, ha engedünk Volodimir Zelenszkij zsarolásának - ezt mondta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a százhalombattai kőolaj-finomítónál tartott terepszemléjén - amin Hernádi Zsolt, a Mol elnöke is részt vett - arról beszélt amíg ő a miniszterelnök, letörik az ukrán olajblokádot, még akkor is, ha a Tisza összejátszik az ukrán elnökkel.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
A kormányfő szerint a magyar energiabiztonság nem alku tárgya, és a kabinet minden technikai és diplomáciai eszközzel fellép a mesterségesen generált áremelkedés ellen.

 

