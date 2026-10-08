A Tisza gazdaságpolitikája IMF-ízű kérdéseket vet fel

Az IMF neve Magyarországon nem pusztán egy nemzetközi pénzügyi intézményt jelent. Történelmi emléket is. A 2008-as pénzügyi válság idején Magyarország IMF-programba került, amelynek részeként befagyasztották a közszféra béreit, visszavágták, majd megszüntették a 13. havi juttatásokat, szigorították a nyugdíjrendszert és csökkentették az állami támogatások egy részét. Éppen ezért minden olyan újabb IMF-ajánlás különös figyelmet érdemel, amely ismét a lakossági támogatások, az adók vagy a családi kedvezmények rendszeréhez nyúlna. Nemzetközi Valutaalap

IMF: a mostani ajánlások több pontja is ismerős

Az IMF 2025-ös magyar országjelentése konkrétan azt javasolta, hogy a lakossági energiaár-támogatásokat fokozatosan vezessék ki, és helyettük célzott pénzbeli támogatást kapjanak a leginkább rászorulók. Ez magyar viszonyokra lefordítva a jelenlegi rezsicsökkentési rendszer alapvető átalakítását jelentené. Az IMF érve szerint az általános támogatás drága és torzítja az árjelzéseket, miközben a szegényebb háztartásokat célzottabban lehetne segíteni. Nemzetközi Valutaalap

Közgazdaságilag ez koherens álláspont. Társadalompolitikailag azonban egészen más kérdés, hogy mi történne azokkal a családokkal, amelyek ma nem minősülnek rászorulónak, de a piaci energiaár teljes terhét már nehezen viselnék el. A rezsicsökkentés megszüntetésével az energia ára nem tűnik el, csak a költség egy része átkerülhet az államtól közvetlenül a háztartásokhoz. Ezért nem elegendő azt mondani, hogy célzottabb lesz a rendszer. Azt is meg kell mutatni, hány ember fizetne többet és mennyivel.

Az IMF adópolitikai ajánlásai ugyancsak érzékeny pontokat érintenek. A jelentés magasabb marginális személyijövedelemadó-kulcsot javasol a magasabb keresetekre, vagyis a jelenlegi egykulcsos rendszer progresszívebbé tételét. Emellett kevesebb adókedvezményt és szűkebb adómentességi rendszert tartana célszerűnek. Nemzetközi Valutaalap

A családi adókedvezményeknél az IMF azt vetette fel, hogy a jelenlegi rendszert plafonnal korlátozott, gyermekenként járó adójóváírás válthatná fel. Az IMF ezt költségvetési és munkaerőpiaci szempontokkal indokolja. Magyar szemszögből azonban ennél többről van szó: a családi adórendszer az elmúlt másfél évtized egyik meghatározó társadalompolitikai döntése volt. Átalakítása ezért nem egyszerű könyvelési korrekció, hanem annak eldöntése, hogy a gyermeknevelés terheit milyen mértékben vállalja át az állam. Nemzetközi Valutaalap