Rendőrök béremelése: ígéret már van, konkrétum még nincs

Születésnapi szabadnap lesz, de az még nem publikus, hogy mikor és mennyi béremelést kapnak a rendőrök.

A Belügyminisztérium szóvivője híradónknak arról beszélt, hogy elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, amely illetményemelést, preferált települési pótlékot, valamint egyéb béremelést is tartalmaz.

A szóvivő szerint ezekre sor fog kerülni, de még nem tudja, hogy pontosan mikor.

A Tisza-kormány elmaradt ígéreteiből a rendvédelmi szféra sem maradt ki - mutatott rá a KDNP frakcióvezetője.

Rétvári Bence hozzátette, hogy a rendvédelemben dolgozóknak mindenáron meg kell adni a megbecsülést, és mielőbb ismertetni kell, hogy mikor és mennyi béremelést kaphatnak.