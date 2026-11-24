Magyar Péter és kormánya átverte a magyar embereket és a magyar vállalkozásokat a jövő évi költségvetés tervezetével – mondta a Hír TV Napindító című műsorában Németh Balázs. A Fidesz országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy a Tisza kormány 26-féle adóemelést és új adó bevezetését szavazhatja meg az Országgyűlésben.

Az ellenzéki politikus az intézkedésekkel összefüggésben kiemelte: szűkítik vagy megszüntetik az édesanyák adómentességét. A hazai vállalkozások terheit viszont megemelik, amivel megfojtják a magyar gazdaságot, munkahelyek szűnhetnek meg, a béremelések üteme csökkenni fog. A 14. havi nyugdíj bevezetése is leáll, és eltörlik az árréstopot is, ami áremelkedést okozhat a boltokban.