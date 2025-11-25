A leállás veszélye fenyegeti a pancsovai olajfinomítót

A szerb elnök hozzátette, ha leáll a finomító, akkor nagyon nehéz lesz újraindítani, ehhez a szakembereknek legalább 14 napra lesz szükségük, de valószínűleg többre, így ha leáll a finomító, várhatóan az idén már nem tud újraindulni.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből - ezt azóta többször meghosszabbították -, de ez mindeddig nem történt meg.

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re.

Az amerikai szankciók végül október 9-én életbe léptek, azóta nem érkezik kőolaj horvátországi Adria-kőolajvezetéken keresztül Szerbiába, és a külföldi bankok sem engedélyezik a pénzmozgást a NIS számláin. Ezt azt jelenti egyebek között, hogy az országban az autósok nemzetközi bankkártyával nem tudnak fizetni a NIS benzinkútjain, csak készpénzzel vagy hazai kibocsátású kártyával.

A szerb elnök keddi sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztetett, hogy a közvetett szankciók még nagyobb kárt okozhatnak Szerbiának, vagyis ha például a Szerb Nemzeti Bank működése is leáll, akkor lényegében egyik hazai pénzintézet sem tud majd működni, és még nemzetközi bankkártyáikat sem tudják majd használni az emberek, illetve leáll a kereskedelem, az egészségügy, az áramszolgáltatás és minden egyéb.

Belgrád a múlt héten közölte, hogy folynak az adás-vételi tárgyalások az oroszok és egy harmadik fél között, de mindaddig nem hajlandó elárulni, hogy ki lehet a vevő, amíg nincs megállapodás. Erre alapozva kérte a NIS az amerikai szankció azonnal feloldását, Washington viszont ezt csak abban az esetben teszi meg, ha a tulajdonosváltás már megtörtént.