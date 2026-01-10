Orbán Balázs: Brüsszelnek a hadiipar kiszolgálása fontosabb, mint az emberek

Az Európai Bizottság elnöke már nem egyszer tartott vissza információkat ügyintézéseiről. A koronavírus-járvány idején Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltások visszatartásáért is vádolták a bizottság elnökét. Korábban, még német védelmi miniszterként Von der Leyent azzal is megvádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul magán tanácsadók szerződtetésével. A Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta, nincs világos kép arról, hogy az Európai Bizottság elnöke, illetve más háborús héják, milyen egyeztetéseket folytatnak.

A Fidesz Európai Parlamenti képviselője ugyanakkor rámutatott, alapvető igénye lehet minden európai állampolgárnak, hogy nagyobb legyen az átláthatóság az Európai Unióval szemben. Dömötör Csaba leszögezte, amikor egy balliberális elit politikus kerül botrányba, nem engednek vitát.

Magyarország támogatja Fabio De Masi német EP-képviselőt, hogy bírósági eljárásban kérdőre vonják Ursula von der Leyent. Erről már a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt a Hír TV-nek.

Orbán Balázs ugyanakkor rámutatott: Ursula von der Leyen hadiipari kapcsolataival egyrészt a hatalmát szeretné megtartani, másfelől gazdasági érdeke fűződik ahhoz.