Kína és Amerika után most Európa is befolyást próbál szerezni Afrikában – láthatóan megkésve

Az Európai Bizottság elnöke nemrég Angolában járt, ahol igyekezett az afrikai és európai vezetők előtt hangsúlyozni, hogy a két kontinens együttműködése milyen fontos a jövőre nézve. Ahogy azonban azt már megszokhattuk, Ursula von der Leyen ezzel egy kicsit már elkésett – írja a Politico. Von der Leyen abból az alkalomból szólalt fel, hogy Angola idén ünnepli a portugál uralom alóli függetlenség 50. évfordulóját. Ennek apropóján az Európai Bizottság elnöke igyekezett hangsúlyozni, hogy a közös kereskedelem és az ásványkincsek tekintetében az EU etikus partnerként, mind két kontinens érdekeit szem előtt tartva kíván együttműködni Afrika országaival. A helyzet azonban ennél egy kicsit bonyolultabb, hiszen a két kontinens viszonya a gyarmatosítás miatt terhelt.

A kontinens jelentőségét geopolitikai értelemben azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen rengeteg olyan ásványkincs található itt, amelyek nélkül a modern ipar működésképtelen lenne. Amikor Belgium és Portugália gyarmati kormányai elrendelték egy vasútvonal építését, amely az afrikai belső területek olaj- és ásványkincsekben gazdag régióit kötné össze az Atlanti-óceánnal, elsődleges céljuk az olyan erőforrások kizsákmányolása volt, mint a gumi, az elefántcsont és az ásványok. Ma ugyanezt a vasúti infrastruktúra szakaszt – amely Zambián, a Kongói Demokratikus Köztársaságon és Angolán keresztül kanyarog Lobito kikötőjéig – amerikai és uniós pénzzel modernizálják és bővítik, hogy megkönnyítsék a keresett ásványok, például a kobalt és a réz szállítását. Ursula von der Leyen ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mind két fél számára előnyös kell hogy legyen, az azonban egyelőre nem világos, hogy az ásványkincsek kivitelén kívül milyen előnyökkel járna ez Afrika országainak.

Fotó: Shutterstock