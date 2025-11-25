NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Repülőgép-szerencsétlenség történt Dél-Szudánban

Lezuhant a Samaritan's Purse nemzetközi keresztény segélyszervezet élelmiszersegélyét szállító egyik repülőgép Dél-Szudán Unity államában kedden, a fedélzeten lévő három ember életét vesztette.

  • 2025. november 25., kedd 17:59
Bikram Rai, a segélyszervezet igazgatóhelyettese Dél-Szudánban a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a Nari Air légitársaság által üzemeltetett gép 2 tonna segélyt szállított a fővárosból, Jubából az árvizek miatt otthonukból elmenekült embereknek.

- mondta Rai.

A tájékoztatás szerint a repülőgép mintegy 20 kilométerre zuhant le Leer repülőterétől az olajban gazdag Unity állam Leer megyéjében, közel a szudáni határhoz a reggeli órákban.

A Nari Air honlapján megtalálható információk szerint a légitársaság Dél-Szudánban működik, s teherszállítás mellett személyszállítást is vállal.

