Deák Dániel azt írta, hogy ráadásul több mint 300 benzinkúton a bankkártyás fizetés sem opció, hiszen a NIS tulajdonában lévő kutakon nem működnek az amerikai kártyatársaságok által kibocsátott bankkártyák, a NIS-sel pedig pénzügyi tranzakciók se bonyolíthatók le. A szerbiai kutak üzemeltetői szerint még nincs ellátási probléma, de hogy holnap sem lesz, arra már senki nem tud garanciát vállalni - tette hozzá. Szerbia tehát nem tudta elkerülni mindazt, amit Magyarország igen: Orbán Viktor a november 7-i washingtoni látogatása során megállapodott Donald Trumppal, hogy hazánk mentesül az amerikai energiaszankciók aló, így nálunk nincsenek ellátási problémák - összegezte az elemző. Orbán Viktor világossá tette: Szerbia stratégiai szövetségese Magyarországnak, ma Szerbiába utazik és megpróbál segíteni a szomszédos országnak - fogalmazott Deák Dániel.

Fotó: Shuttersstock